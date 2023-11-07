Состоится внеочередная встреча глав государств-членов ОИС

БАКУ /Trend/ - По просьбе президента Ирана и глав ряда других стран, в том числе Саудовской Аравии, вскоре в Эр-Рияде пройдет встреча глав исламских государств.

Как передает Trend, эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что необходимо провести экстренную встречу глав государств-членов Организации исламского сотрудничества с целью рассмотрения событий в Палестине, прекращения событий в секторе Газа и на Западном Берегу и продолжения отправки гуманитарной помощи.