В Токио неизвестный напал с ножом на прохожих, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Токио возле железнодорожной станции «Акихабара» неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих.

Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Trend.

Нападение произошло в популярном торговом районе японской столицы. Сейчас известно о четырех пострадавших.

Из-за инцидента движение по линии токийского метрополитена «Яманотэ» было остановлено.

Позднее стало известно, что управление полиции арестовало подозреваемого, им оказалась женщина в возрасте около 20 лет.

В 2008 году на этой же станции мужчина совершил аналогичное нападение с ножом на прохожих.