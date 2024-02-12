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Генсек НАТО призвал нарастить производство вооружения

В мире Материалы 12 февраля 2024 00:59 (UTC +04:00)
Генсек НАТО призвал нарастить производство вооружения

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag призывает увеличить производство вооружения на территории европейских стран-членов альянса, передает Trend.

Он отмечает, что необходимо быстрее восстановить и расширить промышленную базу для возможности увеличить поставки вооружений в Украину и пополнить собственные запасы. Столтенберг считает, что нынешние темпы производства подходят для мирного времени, но недостаточны для эффективного ведения масштабного конфликта.

Он также призывает членов альянса подготовиться к длительному противостоянию с Россией. По словам генсека НАТО, альянс не стремится к военному противостоянию с Россией, но должен быть готов к конфронтации, которая может продлиться десятилетиями.

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