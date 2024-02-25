ВВС Израиля по целям ХАМАС в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - ВВС Израиля провели атаки на объекты авиационного подразделения движения ХАМАС на всей территории сектора Газа, в то время как войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Хан-Юнисе и Аз-Зейтуне в этом регионе, сообщила пресс-служба израильской армии, передает Trend.

Сообщается, что были нанесены удары по ракетным пусковым установкам, направленным в сторону израильской территории.

Также говорится, что войска ЦАХАЛ в ходе операции в западной части Хан-Юниса выявили и арестовали террористов, которые пытались скрыться, смешавшись с гражданским населением. Также говорится, что в рамках продолжающейся операции в районе Аз-Зейтун войска уничтожили несколько террористов, обнаружили большое количество оружия и уничтожили пусковые ракетные установки в этом районе.