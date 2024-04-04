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Италия призвала Францию не мешать усилиям по установлению мира на Южном Кавказе

В мире Материалы 4 апреля 2024 01:19 (UTC +04:00)
Италия призвала Францию не мешать усилиям по установлению мира на Южном Кавказе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли выразил недовольство высказываниями главы МИД Франции Стефана Сежурне относительно нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщается в публикации итальянского издания giornalediplomatico.it, передает Trend.

Чириелли отметил, что любые заявления, сделанные представителями государств, не принимающих непосредственного участия в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, могут только ухудшить ситуацию.

"Азербайджан, который принимает 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), занимает ответственную позицию. Заявления министра иностранных дел Франции Степана Сежурне на совместной пресс-конференции с госсекретарем США, безусловно, не способствуют смягчению напряженности. Было бы целесообразно и полезно, чтобы французский министр Сежурне не подрывал усилия тех, кто, руководствуясь здравым смыслом, продвигается вперед для достижения прочного мира в регионе", - отметил Чириелли.

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