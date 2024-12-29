Число жертв крушения Boeing 737-800 в Южной Корее возросло до 85 человек (ВИДЕО)

Bakı. Trend:

Число погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось с 62 до 85 человек, сообщает Trend со ссылкой на агентство Yonhap.

На борту самолета, выполнявшего рейс из Бангкока, находились 175 пассажиров, из которых 173 гражданина Республики Корея и 2 гражданина Таиланда, а также 6 членов экипажа.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность шасси, вызванная столкновением с птицами. Экипаж попытался совершить безопасную посадку, однако самолет не смог замедлиться и столкнулся с конструкцией в конце взлетно-посадочной полосы, после чего возник пожар.

На месте катастрофы продолжаются спасательные работы. Причины происшествия уточняются компетентными органами.