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Число жертв крушения Boeing 737-800 в Южной Корее возросло до 85 человек (ВИДЕО)

В мире Материалы 29 декабря 2024 08:56 (UTC +04:00)
Число жертв крушения Boeing 737-800 в Южной Корее возросло до 85 человек (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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Bakı. Trend:

Число погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось с 62 до 85 человек, сообщает Trend со ссылкой на агентство Yonhap.

На борту самолета, выполнявшего рейс из Бангкока, находились 175 пассажиров, из которых 173 гражданина Республики Корея и 2 гражданина Таиланда, а также 6 членов экипажа.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность шасси, вызванная столкновением с птицами. Экипаж попытался совершить безопасную посадку, однако самолет не смог замедлиться и столкнулся с конструкцией в конце взлетно-посадочной полосы, после чего возник пожар.

На месте катастрофы продолжаются спасательные работы. Причины происшествия уточняются компетентными органами.

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