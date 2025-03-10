США объявили о закрытии более 80% процентов программ USAID

БАКУ /Trend/ - США закрывают 83% программ USAID, которые не отвечают интересам Вашингтона.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

По его словам, в рамках 5 200 контрактов, которые теперь отменяются, десятки миллиардов долларов были потрачены таким образом, что "не послужили (а в некоторых случаях даже навредили) основным национальным интересам США".

"После консультаций с Конгрессом мы намерены более эффективно управлять оставшимися 18% программ (около 1 000) под руководством Госдепартамента", - добавил он.

Напомним, что в конце февраля администрация Президента Дональда Трампа объявила о прекращении более 90% иностранной помощи, предоставляемой через USAID. Сообщалось, что в общей сложности было аннулировано около 5 800 грантов, а более 500 грантов USAID были заморожены.

В начале марта Верховный суд США отклонил запрос властей о приостановке выплаты около 2 миллиардов долларов иностранным организациям через USAID за уже завершенные проекты.