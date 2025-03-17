Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

ООН выразила обеспокоенность ударами США по Йемену

В мире Материалы 17 марта 2025 00:32 (UTC +04:00)
ООН выразила обеспокоенность ударами США по Йемену
Фото: ООН / Х

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ООН обеспокоена ударами США по территории Йемена, контролируемой движением «Ансар Аллах» (хуситы).

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он сообщил, что ООН призывает все стороны прекратить военные действия

"Мы с обеспокоенностью отмечаем, что Соединенные Штаты нанесли несколько ударов по контролируемым хуситами районам Йемена, что привело к гибели и ранениям людей. Мы также обеспокоены постоянными угрозами хуситов возобновить нападения на судоходство в Красном море. Мы призываем к максимальной сдержанности и прекращению военных операций", - отметил он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости