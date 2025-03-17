ООН выразила обеспокоенность ударами США по Йемену

БАКУ /Trend/ - ООН обеспокоена ударами США по территории Йемена, контролируемой движением «Ансар Аллах» (хуситы).

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он сообщил, что ООН призывает все стороны прекратить военные действия

"Мы с обеспокоенностью отмечаем, что Соединенные Штаты нанесли несколько ударов по контролируемым хуситами районам Йемена, что привело к гибели и ранениям людей. Мы также обеспокоены постоянными угрозами хуситов возобновить нападения на судоходство в Красном море. Мы призываем к максимальной сдержанности и прекращению военных операций", - отметил он.