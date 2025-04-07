Ферстаппен победил на японском треке — первый успех в сезоне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Третий этап Чемпионата мира "Формулы-1", Гран-при Японии запомнился уверенной победой Макса Ферстаппена. Пилот Red Bull на трассе "Сузука" одержал свою первую победу в сезоне и 64-ю в карьере.

Как сообщает в понедельник Trend, в свободных заездах пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри продемонстрировали отличные результаты, но в квалификации Ферстаппен показал своё мастерство, завоевав поул-позицию. Это его четвёртый подряд поул в Сузуке.

Поскольку обгоны на этой трассе сложны, квалификация считается наиболее важной частью уик-энда. В этой сессии решающую роль играют мастерство пилота и его психологическая устойчивость. Оба пилота McLaren допустили ошибки, в то время как четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен завоевал 41-й поул в своей карьере. Стоит отметить, что в последний раз Ферстаппен стартовал с поул-позиции на домашней гонке Red Bull в Австрии.

Чемпионат теперь готовится к следующему этапу — вечерней гонке в Бахрейне.

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