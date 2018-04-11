Исполнительный совет ОЗХО проведет встречу по Сирии

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет 16 апреля специальную встречу для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщило в среду постоянное представительство РФ при организации, передает ТАСС.

"Сессия Исполсовета по Сирии пройдет в следующий понедельник, - говорится в сообщении постпредства в Twitter. - Пришло время отказаться от воинственных речей, которые мы слышим из некоторых столиц, и вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации".

Информацию о проведении встречи подтвердили в ОЗХО. Как уточняется в документах организации, на обсуждение вынесен вопрос "о возможном применении химического оружия в Сирии".

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.

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