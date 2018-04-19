В Саудовской Аравии открылся первый за последние 40 лет публичный кинотеатр

Первый за последние 40 лет запрета на работу кинотеатров в Саудовской Аравии публичный кинопоказ состоялся в среду вечером в столице королевства Эр-Рияде, передает РИА Новости.

На демонстрацию первого в стране кино на широком экране можно было попасть лишь по специальным приглашениям. Счастливчиками стали местные деятели культуры, главы дипломатических миссий, крупные бизнесмены и журналисты.

Историческому для одной из самых консервативных стран мира событию предшествовало праздничное шоу, организованное крупнейшей американской сетью кинотеатров AMC Entertainment, которой власти королевства в минувшую среду выдали лицензию. У подножия небоскребов в финансовом центре имени короля Абдаллы звучали зажигательные ритмы песен Дина Мартина, воздух обволакивал терпкий запах дорогих арабских духов.

"Мы давно ждали этого момента. Наконец-то мы будем ходить в кино у нас дома, а не только за рубежом. Раньше, чтобы сходить в кинотеатр, мы ездили в соседние Бахрейн и Дубай. Теперь и у нас здесь будет как в Дубае, а может даже и лучше", — уверенно говорит юная посетительница кинотеатра Дана аль-Гамиди.

После короткой концертной программы гостей пригласили в кинозал. Саудовские подданные, прежде чем занять свои места, как и многие посетители кинотеатров во всем мире, запаслись попкорном и газированными напитками.

Перед самым показом фильма выступил министр культуры королевства Авад аль-Авад.

"Сегодня мы становимся свидетелями исторических преобразований, нового этапа развития нашей страны, начатого его королевским высочеством наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. И это касается, в том числе сферы развлечений. Они становятся доступными внутри королевства, за ними уже не нужно ехать за рубеж", — сказал министр под громкие аплодисменты из зала.

Фильмом, с которого стартует начало работы кинотеатров в королевстве после долгих лет запрета, стал супергеройский боевик от Marvel "Черная пантера".

Первые массовые кинопоказы, по словам представителя американского кинопрокатчика, стартуют в эту пятницу. Несколько недель фильмы будут демонстрироваться только в этом кинотеатре, и лишь спустя около месяца кинозалы откроются во всем королевстве.

Работа кинотеатров Саудовской Аравии была запрещена в начале 1980-х годов в годы правления короля Фахда бен Абдель Азиза Аль-Сауда. Причиной стали резкое усиление консервативных тенденций в саудовском обществе и критика религиозными деятелями властей страны.

Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем 2 тысячах экранов.

Начало кинопоказов в одной из самых консервативных стран в мире следует за первым в истории страны концертом и проведением первой недели моды.

После прихода к власти в Саудовской Аравии короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана в королевстве стали происходить стремительные перемены, в частности, в предоставлении свобод женщинам, которым в прошлом году разрешили водить машину и посещать спортивные мероприятия.

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