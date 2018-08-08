Ливия планирует обсудить с Россией изменения в контрактах по ВТС

Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) планирует обсудить с Москвой внесение изменений в ряд контрактов в сфере ВТС в свете появления в РФ новых видов вооружений, об этом РИА Новости заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

В ходе визита российского президента Владимира Путина в Ливию в 2008 году Москва и Триполи подписали межправительственное соглашение о списании ливийского долга в сумме 4,5 миллиарда долларов в обмен на контракты для российского ОПК.

"Да, это контракты на сумму, превышающую четыре миллиарда долларов США. Мы планируем внести изменения в некоторые пункты этих контрактов, касающиеся ряда видов вооружений, так как сейчас в России появились уже новые образцы оружия. Мы хотели бы договариваться по этой теме", — сказал Ахмед аль-Мисмари.

Ранее командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявлял в интервью РИА Новости о том, что он обсуждал с российской стороной возможные поставки оружия из РФ в рамках ранее заключенных контрактов, однако в силу действующего против Ливии оружейного эмбарго ООН поставки невозможны.

Маршал Халифа Хафтар неоднократно за последние несколько лет посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза РФ.

В январе 2017 года Хафтар посетил авианосец "Адмирал Кузнецов", в ходе видеоконференции с министром обороны России Сергеем Шойгу обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке, также ему была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военных и мирного населения.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

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