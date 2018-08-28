Тысячи жителей вернулись в пригород Дарая на юго-западе Дамаска

28 августа 2018 18:24 (UTC+04:00)

Несколько тысяч сирийцев вернулись во вторник в восстанавливаемый властями пригород Дарая на юго-западе сирийской столицы. Как сообщило агентство SANA, на его центральной площади состоялся массовый митинг, участники которого благодарили правительство за проведение ремонтных работ в сжатые сроки, передает ТАСС.

Как рассказала Фатима Баджбудж, на протяжении шести лет она проживала в стесненных условиях в квартале Рукн-эд-Дин на севере Дамаска, и сейчас рада вернуться в свой дом. "Война закончилась, и сирийская армия победила, теперь мы все вместе восстановим страну и сделаем ее еще краше, нам хватит на это сил", - сказала она.

По словам главы технической дирекции микрорайона Абдель Кадера аль-Амина, в Дарае полностью отремонтированы здания четырех школ, что позволит детям из вернувшихся семей приступить к учебе 1 сентября. "Конечно, восстановлен далеко не весь жилой фонд, но на значительной части предместья созданы нормальные условия для жизни, и люди довольны, что могут сюда переехать", - подчеркнул он.

Пригород Дарая (6 км от Дамаска) служил с 2012 года основным форпостом вооруженных группировок на южных подступах к столице. Последние группы боевиков были выведены оттуда два года назад.

12 сентября 2016 года президент республики Башар Асад лично ознакомился с нанесенным этому предместью материальным уроном. В результате военных действий Дарая была разрушена на 80%. Сирийский лидер пообещал "провести реконструкцию и восстановить все, что имеет материальную и культурную значимость".

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