В Малайзии заявили, что поддерживают борьбу России с терроризмом в Сирии

20 октября 2018 11:14 (UTC+04:00)

Малайзия поддерживает борьбу России с терроризмом в Сирии, заявил министр обороны этой страны Мохамад Сабу в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Сингапуре, передает в субботу РИА Новости.

"Мы поддерживаем усилия России по борьбе с терроризмом в Сирии, ту работу, которую ведет ваша страна по восстановлению Сирийской Арабской Республики", — сказал Сабу.

Министр обороны Японии Такэси Ивая на переговорах с Шойгу выразил уверенность, что следующая встреча с российскими коллегами в формате "два плюс два" пройдет в Стране Восходящего Солнца.

"Убежден, что те теплые отношения, которые сформировались у Вас с предыдущим министром обороны Японии, мы сможем сохранить и приумножить. С нетерпением буду ждать нашей встречи", — сказал Ивая.

В ходе встречи с министром национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду Шойгу обсудил вопросы безопасности в Юго-восточном регионе и, в частности, на Корейском полуострове.

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