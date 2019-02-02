В Алеппо 11 человек погибли после обрушения дома

Обрушение пятиэтажного дома в сирийском городе Алеппо привело к гибели 11 человек, спасти удалось лишь одного, сообщает госагентство SANA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Одиннадцать человек погибли в результате обрушения пятиэтажного дома в субботу утром в районе улицы Салах ад-Дин, спасен один человек", - сообщил корреспондент агентства.

Начальник полиции Алеппо Исам аш-Шалли сообщил агентству, что здание изначально было построено с нарушениями и находилось в аварийном состоянии после атак террористов. По его словам, спасательные работы на месте происшествия завершены.

Власти Алеппо на прошлой неделе сообщали о расселении порядка 20 подобных аварийных домов.

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