Взрыв на заводе прогремел в Египте, есть погибшие и раненые

22 марта 2019 03:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва, прогремевшего в Египте на заводе по производству фосфатных удобрений в городе ​Айн-Сохна на берегу Суэцкого залива погибли 12 человек, сообщили представители сил безопасности, передает Trend со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел во время эксплуатационных испытаний одного из резервуаров с аммиаком. Огонь удалось локализировать.

Точное число погибших официально подтверждено не было, однако агентство AFP сообщило со ссылкой на источники, что тела 10 человек были доставлены в морг после инцидента.

Официальное информационное агентство Египта MENA сообщает, что общее число погибших и раненых составляет 15.

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