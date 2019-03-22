Взрыв на заводе прогремел в Египте, есть погибшие и раненые

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва, прогремевшего в Египте на заводе по производству фосфатных удобрений в городе Айн-Сохна на берегу Суэцкого залива погибли 12 человек, сообщили представители сил безопасности, передает Trend со ссылкой на Reuters.
Инцидент произошел во время эксплуатационных испытаний одного из резервуаров с аммиаком. Огонь удалось локализировать.
Точное число погибших официально подтверждено не было, однако агентство AFP сообщило со ссылкой на источники, что тела 10 человек были доставлены в морг после инцидента.
Официальное информационное агентство Египта MENA сообщает, что общее число погибших и раненых составляет 15.
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