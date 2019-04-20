Высокая явка на референдуме в Египте: власти направляют на участки дополнительный персонал

20 апреля 2019 21:25 (UTC+04:00)

Власти Египта направляют на участки для голосования дополнительный персонал из-за высокой активности граждан на референдуме по изменению конституции. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Национальной избирательной комиссии Махмуд аш-Шериф, передает газета Al Ahram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, из-за большого наплыва избирателей на участки направляют дополнительное число судей, которые осуществляют мониторинг процесса волеизъявления граждан, а также административных помощников. В первую очередь, наплыв желающих наблюдается на избирательных округах в Каире, Суэце, в Южном Синае.

Практически полупустые в утренние часы участки к вечеру начали заполняться египтянами, которые пришли высказать свое мнение по поправкам к конституции. В ряде районов образовались очереди. "Но это обычная ситуация: сегодня выходной, многие отдыхают. К тому же у людей есть три дня, чтобы отдать свой голос, поэтому наибольшая явка будет наблюдаться в воскресенье и даже понедельник, то есть в будни", - заметил в беседе с ТАСС один из столичных жителей по имени Ахмед, который предпочел воспользоваться своим избирательным правом в ранние часы, не дожидаясь очередей.

В утренние часы пришел на участок для голосования в столичном районе Гелиополис и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

По всей стране действуют около 25 тыс. участков для голосования. Правом голоса в Египта наделены более 61 млн граждан. Наблюдение за выбором ведут 20 тыс. судей, представители 55 местных гражданских объединений, пяти иностранных неправительственных организаций и трех национальных советов, а также журналисты. Как сообщила Государственная служба информации, от представителей СМИ никаких жалоб по ходу референдума не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Египта проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию
В мире 11:50
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте: десятки пострадавших
Арабские страны 18 апреля 22:19
В Египте нашли гробницу смотрителя амбаров фараона
В мире 18 апреля 15:48
В Египте пройдет референдум по поправкам к конституции
Другие страны 17 апреля 21:12
Ученые опровергли миф о женских профессиях в Древнем Египте
В мире 15 апреля 13:48
В Египте нашли уникальное захоронение возрастом 1,5 тысячи лет
В мире 15 апреля 11:45
Лента новостей
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров AGF Junior Trophy в многоборье среди команд в групповых упражнениях (ФОТО)
Общество 22:16
Команда Азербайджана прошла в финал Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в групповых упражнениях
Общество 21:42
Пожар в Нотр-Даме начался у основания шпиля - следователи
Европа 20:14
В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров AGF Junior Trophy в многоборье (ФОТО)
Общество 19:53
В Гяндже открылся семейный салон красоты "GƏNC by Barbarisso" (ФОТО)
Общество 19:40
Нармина Самедова вышла в финал AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами
Общество 19:22
В Бакинском филиале Сеченовского университета состоялся «День открытых дверей» (ФОТО)
Общество 19:16
Арзу Джалилова и Нармина Самедова вышли в финал AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой
Общество 19:06
Азербайджанские гимнастки вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях с мячом
Общество 18:59