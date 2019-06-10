В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой

10 июня 2019 02:15 (UTC+04:00)

Почти 200 жителей одного из жилых комплексов в Аджмане обратились в лечебные учреждения с признаками отравления, вызванного качеством водопроводной воды, говорится в заявлении полиции Аджмана в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За два дня выходных в больницы эмирата в общей сложности обратилось около 190 жителей жилого комплекса Horizon Towers. Семь человек были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время коммунальные службы эмирата проводят проверку и дезинфекцию всех труб и резервуаров для воды в жилом комплексе. Накануне инцидента его жители жаловались на неприятный запах в квартирах и изменение цвета водопроводной воды, сообщают эмиратские СМИ.

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