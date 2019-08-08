СМИ: сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене

Сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) призвали в среду к свержению правительства президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади. Как сообщила газета Daily Star, отряды сепаратистов предприняли попытку переворота в южной столице Адене и атаковали в районе президентского дворца боевиков исламистской вооруженной милиции "Аль-Ислах". В результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк объявил о всеобщей мобилизации, обвинив президента Абд Раббу Мансура Хади в связях с ассоциацией "Братья-мусульмане". В руках сепаратистов находится сейчас район Хор-Максар, оттуда они угрожают президентскому дворцу "Эль-Маашик".

До объединения северной и южной части Йемена в 1990 году на юге страны существовала Народная Демократическая Республика Йемен со столицей в Адене.

С августа 2014 года в Йемене продолжается конфликт между мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах", в руках которых находится столица Сана и северные провинции, и войсками президента Абд Раббу Мансура Хади. Сепаратисты из ЮПС ранее выступали союзниками президента, хотя преследовали в войне с хуситами собственные цели.

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