В Ираке из-за протестов усилили готовность армии и ввели комендантский час

2 октября 2019 23:10 (UTC+04:00)

Министр обороны Ирака на фоне множащихся в стране протестных акций приказал привести в повышенную готовность все военные части, в ряде провинций введен комендантский час, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В Багдаде ранения получили не менее 15 человек.

"Министр обороны отдал указ привести в повышенную боевую готовность все части, (с тем чтобы) сохранить суверенитет государства, правительственные объекты, жизненно важные цели и все посольства и дипмиссии, и призвал к сдержанности", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства в Facebook.

По данным телеканала al-Sumaria, в провинции Зи-Кар в ходе разгона протестов погибли пять человек, из них один сотрудник служб безопасности, ранены 50.

В Багдаде службы безопасности перекрыли три моста, ведущих к Зеленой зоне, где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии, передает телеканал al-Mayadeen. Протестующие перекрыли также дорогу в международный аэропорт столицы. По заявлениям властей, навигация в воздушной гавани продолжается в обычном режиме.

Комендантский час объявлен в провинциях Васит и Зи-Кар.

В провинции Наджаф демонстранты подожгли здание местной администрации. Губернатор провинции распорядился отпустить на свободу всех задержанных ранее участников демонстраций, передает телеканал al-Sumaria.

В свою очередь иракский премьер Адель Абд аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности страны в связи с протестами, длящимися второй день и охватившими помимо столицы другие провинции.

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