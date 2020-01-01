Посольство США в Багдаде остановило свою работу

1 января 2020 20:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Багдаде заявило, что все публичные консульские операции приостановлены. Днем ранее, якобы поддерживаемые Ираном ополченцы и их сторонники штурмовали его внешний периметр, поджигая камни, бросая камни и разбивая камеры наблюдения, передает Trend.

«Из-за нападений боевиков на территорию посольства США все общественные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления. Все будущие встречи отменяются. Гражданам США рекомендуется не приближаться к посольству », - говорится в сообщении посольства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Германии осудил нападение на посольство США в Багдаде
Европа 20:14
Во Франции осудили нападение на американское посольство в Багдаде
Европа 19:49
Спуск хрустального шара в Нью-Йорке ознаменовал начало Нового года на востоке США
США 13:44
Разведывательный самолет ВВС США совершил очередной полет над Корейским полуостровом
Другие страны 10:48
В тюрьме в центральной части Мексики произошли беспорядки
Другие страны 09:57
Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном
США 07:35
Лента новостей
В ЮАР при нападениях в новогоднюю ночь убиты два человека
Другие страны 20:55
Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил с новогодним обращением к нации
Другие страны 20:41
Азербайджан активно наращивает экспорт высоких технологий
ИКТ 20:30
Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
Другие страны 20:27
МИД Германии осудил нападение на посольство США в Багдаде
Европа 20:14
Китайский народный банк снизил коэффициент требуемых резервов
Китай 20:05
Во Франции осудили нападение на американское посольство в Багдаде
Европа 19:49
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заново чертит энергетическую и транспортную карту Европы, Евразии
Политика 19:34
Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки
Китай 18:56