Число погибших при ракетном обстреле казармы в Йемене растет

Число погибших при обстреле казармы йеменской армии в провинции Мареб на северо-востоке Йемена возросло до 70, ранены 50 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 20 раненых.

"Число жертв ракетного обстрела тренировочного лагеря призывников в (районе – ред.) аль-Майль на северо-западе города Мареб увеличилось до 70, 50 раненых", - сообщил источник.

Йеменская армия обвинила в обстреле мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

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