В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека

25 января 2020 19:08 (UTC+04:00)

Четыре человека были убиты, еще свыше двадцати получили ранения в ходе разгона силовиками протестных акций на юге Ирака в провинции Зи-Кар, сообщает телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным корреспондента телеканала в Ираке, наибольший размах протестные акции, продолжающиеся в Ираке с октября месяца минувшего года, в субботу, помимо провинции Зи-Кар, получили в столице страны Багдаде, а также в священном у шиитов городе Кербеле.

"Четыре человека погибли, десятки получили ранения вследствие применения силами безопасности огнестрельного оружия в провинции Зи-Кар", - сообщает телеканал.

В Багдаде, по данным ТВ, также в результате применения силовиками оружия пострадали свыше 20 человек.

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