К тушению пожара в порту Бейрута подключились военные вертолеты

Военные вертолеты подключились к тушению пожара в морском порту Бейрута. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что, помимо пожарных расчетов, в столичный порт также прибыли подразделения сил гражданской обороны. Они занимаются обеспечением безопасности и помогают облегчить доступ пожарной техники к месту возгорания. По данным Ливанского общества Красного Креста, пострадавших в результате ЧП на данный момент нет.

Администрация бейрутского порта заявила телеканалу, что пока рано говорить о причинах возгорания. По информации Al Arabiya, пожар начался в четверг на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. граждан остались без крова. Погибли 190 человек, пострадали 6,5 тыс. человек. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту.