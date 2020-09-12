В порту Бейрута произошло новое возгорание

Ливанские спасатели сообщили о новом воспламенении, которое зафиксировано в пятницу вечером на месте пожара, потушенного в морском порту Бейрута. Как передал новостной портал Lebanon Debate, пожарные команды сумели оперативно локализовать очаги возгорания. К тушению пламени вновь привлечены вертолеты ливанских ВВС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На протяжении дня ливанские пожарные и сотрудники Службы гражданской обороны продолжали поливать сгоревшие помещения, применяя огнетушащие охлаждающие средства из опасений, что может произойти новое возгорание из-за сильной жары.

Как заявил ранее глава портовой администрации Басем аль-Кейси, причина вспыхнувшего в четверг пожара в складских помещениях зоны свободной торговли, расположенной на территории порта, до сих пор не установлена. По его словам, 10 сентября сначала воспламенились склады с гуманитарной помощью, где хранились продовольственные наборы и запасы растительного масла, а затем огонь перекинулся на соседние помещения, где находились шины и горюче-смазочные материалы.

"Пока мы не можем сказать, что стало причиной воспламенения: необычно жаркая погода или какая-то техническая ошибка", - сказал он.

Между тем президент республики Мишель Аун, выступая на экстренном заседании Высшего совета обороны (ВСО) Ливана, не исключил, что "пожар мог быть вызван преднамеренной диверсией". По предложению президента создана специальная комиссия "с целью организации на новой основе всей деятельности порта и обеспечения безопасности на его территории".

Как подчеркнул глава государства, "ошибки, которые привели к катастрофам [4 августа и 10 сентября], не должны более повториться". "Люди очень обеспокоены и ждут ответы на свои вопросы", - сказал Аун.