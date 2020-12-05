Реконструкция Бейрута после взрыва в порту обойдется в $2,5 млрд

Эксперты из Евросоюза, ООН и Всемирного банка разработали совместный план реконструкции Бейрута после взрыва в морском порту 4 августа. Документ рассчитан на 18 месяцев и предусматривает выделение $2,5 млрд на восстановительные работы и поддержку пострадавшего населения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета The Daily Star.

"Международные доноры, которые будут спонсировать программу реконструкции Бейрута, исходят из того, что в Ливане будет сформировано в ближайшее время заслуживающее доверия правительство, которое возьмется за проведения реформ", - подчеркивает издание. По его информации, Евросоюз, ООН и Всемирный банк настаивают "на проведении аудиторской проверки банковских учреждений, установлении контроля за движением капиталов и осуществлении эффективных мер по стабилизации финансового положения". Они указывают также на необходимость "прозрачного расследования" обстоятельств, по причине которых произошла трагедия в порту Бейрута.

Компенсации и выплаты

Спустя четыре месяца с момента взрыва президент Ливана Мишель Аун подписал закон, который рассматривает граждан, погибших в порту 4 августа, как военнослужащих, павших за родину. Этот статус позволит их родственникам получать пожизненные выплаты и пользоваться социальными льготами. Компенсации, которые будет выплачивать Фонд социального страхования, предусмотрены также гражданам, которые потеряли трудоспособность и стали инвалидами.

2 декабря в Париже под эгидой президента Франции Эмманюэля Макрона и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, состоялась вторая международная видеоконференции по оказанию гуманитарной помощи Ливану. В ней приняло участие свыше 30 государств, руководство Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также десятки неправительственных организаций.

Аналогичную конференцию Франция при поддержке ООН организовала 9 августа сразу после взрыва в морском порту, который стал подлинной трагедией для ливанцев. По итогам этого экстренного форума было собрано более четверти миллиарда евро в виде финансовых обязательств стран-участниц.