Взрывы прогремели в аэропорту Адена после прилета министров нового правительства Йемена

Несколько взрывов прогремело в среду в аэропорту города Адена одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телестанция сообщает о большом числе погибших и пострадавших. Другие подробности пока не приводятся.