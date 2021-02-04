Средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в среду израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска и провинцию Эль-Кунейтру.

Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении военного источника, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Израиль нанес серию ракетных ударов по военным объектам на юге Дамаска и в Эль-Кунейтре, - сообщается в документе. - Сирийские зенитчики успешно отразили атаку и поразили большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей". В нем указывается, что израильская агрессивная акция была предпринята со стороны оккупированных Голанских высот, в результате атаки нанесен материальный урон, жертв нет.