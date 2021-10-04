Жертвами обрушившегося на Оман шторма стали три человека

По меньшей мере три человека, включая ребенка, погибли, еще несколько считаются пропавшими без вести в результате обрушившегося на Оман шторма "Шахин". Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тропический циклон достиг побережья султаната к вечеру воскресенья, неся с собой порывистый ветер, скорость которого превышает 40 м/с, и ливневые дожди. Большинство улиц столицы Маската оказалось затоплено, под водой находятся десятки машин. По информации телеканала, ребенок утонул в водном потоке. Кроме того, двое мужчин погибли в промышленной зоне столицы, когда на бытовки рабочих в результате оползня обрушилась часть скалы.

Сообщается о нескольких пропавших без вести. Люди оказались заблокированы каменной породой.