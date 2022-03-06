Саудовская Аравия сняла большинство коронавирусных ограничений в стране

Саудовская Аравия отменила с 5 марта подавляющее большинство коронавирусных ограничений в стране, включая маски вне дома и социальное дистанцирование. Об этом сообщила в субботу Saudi Gazette, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным МВД страны, обязательное ношение масок больше не требуется при посещении открытых и закрытых публичных мероприятий. Однако по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим внутри мечетей, в том числе в исламских святынях в Мекке и Медине. Снаружи молельных домов ношение масок носит рекомендательный характер.

При въезде в королевство не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста и соблюдать обязательный карантин. В то же время от въезжающих в страну по всем категориям виз требуется предоставление страховки, которая при необходимости покроет лечение от коронавируса.

Кроме того, Саудовская Аравия сняла запрет на рейсы из Афганистана и 16 африканских государств, которые были приостановлены из-за пандемии.