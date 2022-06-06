Ливан призвал США возобновить роль посредника в пограничном споре с Израилем

Правительство Ливана направило послание в администрацию США с просьбой возобновить посредничество в пограничном споре с Израилем вокруг принадлежности шельфовых блоков, где расположены месторождения газа. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении канцелярии исполняющего обязанности премьер-министра Наджиба Микати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Принято решение пригласить в Бейрут старшего советника Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймоса Хокстина для продолжения и скорейшего завершения переговоров по демаркации морской границы с Израилем", - указывается в документе. В нем отмечается, что ранее Микати обсудил с президентом республики Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри "возможные ответные меры с целью предотвращения эскалации напряженности в регионе после провокации со стороны Израиля".

В воскресенье в районе расположения израильского газового поля Кариш, которое граничит с ливанским месторождением Кана, появилась прибывшая из Сингапура морская платформа Energean Power для добычи, переработки и хранения газа. Из Бейрута сразу последовал протест, поскольку буровые работы, как считает ливанская сторона, "будут вестись на участке морского шельфа в спорном районе до завершения переговоров по демаркации границы".

Ливан и Израиль оспаривают друг у друга участок шельфа в 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Ситуация усугубляется тем, что морская граница между двумя соседями, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена.