ВВС Египта и США провели совместные учения в районе одной из египетских авиабаз

Вооруженные силы Египта и США провели совместные учения военно-воздушных сил на одной из египетских авиабаз. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Facebook пресс-секретарь ВС арабской республики полковник Гариб Абдель Хафез, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках поддержки и укрепления военного сотрудничества с дружественными и братскими странами Военно-воздушные силы Египта и США провели совместные учения на базе египетских ВВС, задействовав ряд многоцелевых боевых самолетов различных типов с обеих сторон", - указал он.

Как отмечается, стороны также приняли участие в занятиях по "унификации боевых концепций и обмену учебным опытом". Кроме того, по словам Абдель Хафеза, военные обеих стран осуществили ряд учебно-тренировочных полетов с выполнением проставленных командованием оперативных задачам, в том числе по дозаправке в воздухе в дневное и ночное время.