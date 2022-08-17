Генсек ОПЕК заявил, что говорить о дальнейшем повышении добычи нефти пока рано

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) всегда старалась отвечать потребностям рынка, но пока рано говорить о том, примет ли она решение о дальнейшем повышении добычи на встрече 5 сентября. Об этом заявил в среду генеральный секретарь организации, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс в интервью агентству Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в прошлом неоднократно показывали, что готовы сделать все необходимое, чтобы отвечать потребностям рынка. Но я не могу предвосхитить события и сказать сейчас, как мы поступим, будет ли повышение более чем на 100 [тыс. баррелей в сутки] или нет. Мы должны собраться и вновь посмотреть на параметры рынка, от этого все зависит", - сказал аль-Гайс.

Он отметил, что организация руководствуется "прозрачной методологией".

Участники ОПЕК+ 3 августа одобрили увеличение объемов добычи нефти в сентябре на 100 тыс. б/с, при этом Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти на 26 тыс. б/ с каждая, до 11,03 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вырасти до 43,955 млн б/с. В итоговом коммюнике подчеркивалось, что свободные мощности по добыче нефти в мире серьезно ограничены и необходимо осторожно их использовать. Кроме того, в ОПЕК отметили, что хроническое недоинвестирование нефтяного сектора сократило избыточные добывающие мощности. В Белом доме в ответ на это решение заявили, что администрация Соединенных Штатов будет продолжать работать над снижением цен на нефть на мировом рынке.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 5 сентября.