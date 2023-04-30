В Судане продлили ограничения на полеты до 13 мая

Управление гражданской авиации Судана распорядилось продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 13 мая. Об этом в воскресенье сообщил международный аэропорт Хартума, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление гражданской авиации направило извещение летному составу, продлевающее закрытие воздушного пространства Судана для всех самолетов до 13 мая, за исключением рейсов с гуманитарной помощью и эвакуационных рейсов для иностранных граждан после получения разрешения от компетентных органов и одобрения Вооруженных сил Судана", - говорится в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в Facebook.

22 апреля управление ввело ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 апреля.