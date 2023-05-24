В Ливане заявили о способствовании диалога с ЕС решению проблемы сирийских беженцев

Присутствие около 2 млн сирийских беженцев в Ливане несет угрозу конфессиональному балансу между христианами и мусульманами, поэтому странам Евросоюза следует пересмотреть свой подход к урегулированию этой проблемы. Об этом, как сообщила газета L'Orient-Le Jour, заявил во вторник исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб, который прибыл с визитом в Италию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что "беженцы находятся на территории Ливана 12 лет, но до сих пор так и не появилось дорожной карты, которая открыла бы путь к их возвращению на родину". "В ситуации, когда присутствие беженцев стало дестабилизирующим фактором, мы не видим иного выхода, кроме вступления в переговоры с Евросоюзом, чтобы попытаться путем диалога найти решение этой проблемы", - отметил он.