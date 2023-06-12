Эр-Рияд и Вашингтон отметили прогресс в соблюдении перемирия в Судане

БАКУ /Trend/ - Эр-Рияд и Вашингтон, которые действуют в качестве посредников в переговорах, отметили прогресс в соблюдении режима прекращения огня, который действовал между сторонами конфликта 10 и 11 июня.

Как передает Trend, об этом говорится в совместном заявление Саудовской Аравии и США.

В заявлении отмечается, что армия Судана и силы быстрого реагирования успешно управляли своими подразделениями во время режима прекращения огня, что привело к снижению насилия по всей стране и обеспечению гуманитарной помощи.

Однако, по окончании периода прекращения огня, вновь возобновились интенсивные столкновения между сторонами конфликта.