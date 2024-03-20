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МАГАТЭ готово возобновить диалог на высоком уровне с Сирией - Гросси

Арабские страны Материалы 20 марта 2024 04:13 (UTC +04:00)
МАГАТЭ готово возобновить диалог на высоком уровне с Сирией - Гросси

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация готова возобновить диалог на высоком уровне с Сирией.

Как передает Trend, об этом Гросси написал в социальной сети Х после встречи с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мигдадом.

"Готовы начать работу по восстановлению диалога на высоком уровне между МАГАТЭ и Сирией, уделяя особое внимание укреплению доверия к мирному использованию атомной энергии в стране", - отметил он.

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