МАГАТЭ готово возобновить диалог на высоком уровне с Сирией - Гросси

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация готова возобновить диалог на высоком уровне с Сирией.

Как передает Trend, об этом Гросси написал в социальной сети Х после встречи с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мигдадом.

"Готовы начать работу по восстановлению диалога на высоком уровне между МАГАТЭ и Сирией, уделяя особое внимание укреплению доверия к мирному использованию атомной энергии в стране", - отметил он.