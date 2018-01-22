Минэкономики Беларуси планирует в I квартале рост объема промпроизводства в стране

Министерство экономики Беларуси планирует в I квартале 2018 года рост объема промышленного производства на 2,5%, сообщил министр экономики Владимир Зиновский на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.



Владимир Зиновский отметил, что в прошлом году экономика Беларуси только поднималась на траекторию роста, в 2018-м этот рост должен продолжиться. "Безусловно, та база, тот задел, которые были в 2017 году, должны дальше приводить к росту экономических показателей. Например, мы в промышленности планируем достичь роста в первом квартале в 2,5%, примерно такой же процент будет в сельском хозяйстве и в сфере транспорта, - сказал Владимир Зиновский. - Это вселяет уверенность, что в принципе мы сможем достичь результатов в 103,5% темпа роста ВВП (по итогам 2018 года. - прим. ред.). Но в первый квартал, поскольку только начало года, планируем рост на 2,1%".



Министр сказал, что в 2017 году не выполнила целевые задачи строительная отрасль. "Здесь есть несколько причин. Безусловно, присутствует элемент нехватки финансовых ресурсов. Но, наверное, главное - нераспорядительность органов на местах для того, чтобы выполнить даже тот финансовый план, который есть, - подчеркнул Владимир Зиновский. - Финансовый план в прошлом году выполнился на чуть более 80%. Это говорит о том, что все шансы строительство имело для того, чтобы достичь 100% результата, однако не смогло по ряду причин это сделать". Касательно текущего года правительство приняло все решения по развитию строительной отрасли. На его взгляд, в этом году строительство сработает с лучшими результатами.

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