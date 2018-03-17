Предприятиям в Беларуси облегчили расчеты по просроченным платежам за энергоресурсы

17 марта 2018 14:01 (UTC+04:00)

Предприятиям в Беларуси облегчили расчеты по просроченным платежам за энергоресурсы. На это направлен указ №110, которым внесены изменения в отдельные положения указа от 22 декабря 2010 года № 670 "О некоторых вопросах оплаты природного газа, электрической и тепловой энергии", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В частности, принятым указом образовавшаяся до 1 января 2016 года и не погашенная по 31 декабря 2017 года задолженность субъектов хозяйствования за потребленные ими природный газ, электрическую и тепловую энергию зафиксирована в белорусских рублях исходя из курса, установленного Национальным банком на 1 января 2016 года. Пересчет этой задолженности в связи с изменением официального курса белорусского рубля в последующем производиться не будет.

Одновременно потребители освобождены от уплаты процентов, пеней и штрафов, начисленных за несвоевременную оплату энергоресурсов, при погашении ими до 1 января 2018 года зафиксированной на 1 января 2016 года задолженности, а также при ее погашении до 1 января 2019 года при условии своевременной оплаты энергоресурсов, потребленных с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Принятие указа позволит уменьшить издержки потребителей и энергоснабжающих организаций белорусской энергосистемы и тем самым создать предпосылки для увеличения их выручки и прибыли, а также роста налоговых платежей в бюджет.

Документ принят в целях поддержки реального сектора и стимулирования экономического роста.

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