Банк развития Беларуси увеличил объем экспортных кредитов

Банк развития Беларуси в 2017 году в 2,4 раза увеличил объем выданных экспортных кредитов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.



Под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова 26 марта состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Банк развития Республики Беларусь", на котором рассмотрены итоги деятельности банка в 2017 году и утверждена годовая финансовая отчетность.



"В 2017 году банком заключен 21 прямой экспортный кредитный договор, что позволило заметным образом расширить географию продвижения и номенклатуру продукции, реализуемой на внешних рынках с использованием инструментов экспортного кредитования. В отчетном периоде Банком развития был разработан и прошел практическую апробацию механизм прямого финансирования экспорта строительных услуг. В результате общий объем предоставленных банком в 2017 году экспортных кредитов составил Br415,8 млн в эквиваленте и в 2,4 раза превысил показатель за 2016 год", - пояснили в пресс-службе.



Общее собрание акционеров отметило, что Банк развития обеспечил выполнение всех количественных параметров, предусмотренных основными показателями деятельности банка на 2017 год, которые были установлены решением наблюдательного совета.



"Объем предоставленных денежных средств на реализацию инвестиционных и иных проектов на валовой основе составил Br1,254 млрд в эквиваленте при плановом параметре на 2017 год Br700 млн. На реализацию проектов в рамках плана финансирования государственных программ и мероприятий в 2017 году направлено Br863 млн кредитных ресурсов. Приоритетными объектами кредитования выступали важнейшие инфраструктурные проекты, приобретаемая для последующей передачи в лизинг техника отечественных производителей, а также инвестиционные проекты предприятий, осуществляющих деятельность в различных отраслях национальной экономики", - подчеркнули в Банке развития.



Кроме того, в отчетном году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства банком предоставлено целевых ресурсов в сумме Br121,3 млн при плановом параметре в Br90 млн.



Проведение системной работы на внешнем финансовом рынке и ориентация на установление долгосрочных взаимоотношений с иностранными банками позволили Банку развития привлечь в 2017 году внешние заимствования в объеме, эквивалентном 565,4 млн евро.



"Прибыль составила Br184,3 млн при установленном показателе Br150 млн. Прибыльная работа банка и меры по недопущению принятия чрезмерных рисков позволили в отчетном периоде обеспечить поддержание на высоком уровне показателя достаточности нормативного капитала - его фактическое значение на 1 января составило 24,3%", - отметили в пресс-службе.



Общим собранием акционеров был утвержден новый состав наблюдательного совета банка и избран состав ревизионной комиссии.

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