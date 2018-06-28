Беларусь и Гана намерены развивать договорно-правовую базу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского посольства в Москве.



"27 июня состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в России Игоря Петришенко с чрезвычайным и полномочным послом Ганы в РФ и Беларуси (по совместительству) Лесли Апоку-Варе, - проинформировали в дипмиссии. - Стороны обсудили актуальные направления активизации белорусско-ганского сотрудничества, вопросы развития договорно-правовой базы".



Дипломатические отношения между Беларусью и Ганой установлены 5 июня 1992 года. В 2017 году двусторонний товарооборот составил $20,4 млн.

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