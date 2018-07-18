Беларусь в январе-мае увеличила экспорт сельхозпродукции

18 июля 2018 17:11 (UTC+04:00)

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 6,5%, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Экспорт продукции агропромышленного комплекса Беларуси за январь-май 2018 года увеличился на 6,5% и достиг $2,071 млрд. Положительная динамика наблюдается в особенности по товарам мясной группы. Поставки мясной продукции за пять месяцев выросли в натуральном выражении на 12%, в денежном - на 14,7% до суммы $402,6 млн. Динамику показывают продукты из говядины и мяса птицы", - сказал Алексей Богданов.

Объем поставок белорусской молочной продукции за рубеж в январе-мае составил 1,6 млн т. Этот показатель практически на уровне прошлого года. Поставки осуществлены на сумму более $800 млн. "В натуральном выражении выше уровня прошлого года торгуются сыры, творог, масло, сухое цельное молоко, сгущенное молоко, сливки", - отметил начальник главного управления ВЭД.

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