ЕАБР готов поддержать строительство в Беларуси газотурбинных генераторов для БелАЭС. Об этом сегодня на Конгрессе евразийских СМИ сообщил руководитель проектного блока ЕАБР Всеволод Смаков, передает БЕЛТА.



Всеволод Смаков рассказал, что в августе ЕАБР подписал меморандум с компанией "Русатом - Международная сеть". Один из возможных проектов - строительство пиковых подстанций газотурбинных генераторов на 800 МВт. "Сейчас этот проект рассматриваем вместе с партнерами в Беларуси", - сказал руководитель проектного блока.



Он пояснил, что пиковые подстанции служат для подстраховки, если, например, на плановый ремонт остановился энергоблок.



По экспертным оценкам, стоимость проекта может составить более 100 млн евро.



"Русатом - Международная сеть" - отраслевой комплекс в структуре госкорпорации "Росатом", который занимается развитием и управлением сети зарубежных региональных центров. В структуру входят 11 региональных центров. Основные задачи организации и региональных центров включают развитие бизнеса, продвижение продуктов и услуг российской атомной отрасли на глобальном рынке, а также международную коммуникационную поддержку деятельности "Росатома". Одна из основных функций - координация международной экономической деятельности компаний, входящих в структуру госкорпорации.



Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд.

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