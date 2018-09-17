Беларусь и Индонезия обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере

17 сентября 2018 14:41 (UTC+04:00)

Беларусь и Индонезия обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Индонезии Аданг Судраджат, передает БЕЛТА.

Аданг Судраджат заявил, что индонезийскую сторону интересуют достижения военно-промышленного комплекса Беларуси. "Нам будет крайне интересно услышать предложения белорусской стороны. В Беларуси очень хорошо продвигается ядерная энергетика. Надеемся обсудить и этот вопрос", - сказал он.

Вопросы сотрудничества в сфере ВПК затрагивались на встрече делегации с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком. Отмечалось, что после вступления в силу межправительственного белорусско-индонезийского соглашения о сотрудничестве в оборонной промышленности будет сформирован белорусско-индонезийский комитет по военно-техническому сотрудничеству.

Беларусь и Индонезия, как подчеркивалось во время встречи, настроены активизировать парламентское сотрудничество, нарастить товарооборот.

Визит парламентской делегации Индонезии в Беларусь продлится до 20 сентября. Помимо переговоров в Палате представителей запланирована встреча с представителями Министерства иностранных дел.

Индонезийские парламентарии побывают на Минском заводе колесных тягачей, БелАЗе и МАЗе, где ознакомятся с производством и проведут краткие переговоры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекская и Белорусская товарно-сырьевые биржи организуют совместную торговлю
Бизнес 15:36
Минский автозавод создаст СП и сборочные мощности в Узбекистане
Бизнес 14:59
Таможни Беларуси и Узбекистана договорились содействовать взаимной торговле
Узбекистан 14:45
Беларусь и Индонезия обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере
Беларусь 13:55
Число жертв крушения парома у берегов Индонезии возросло до 13
Другие страны 15 сентября 21:09
В Индонезии десять человек погибли из-за пожара на корабле
Другие страны 15 сентября 09:40
Лента новостей
В Казахстане опровергли слухи о размещении на Каспии военных баз США
Казахстан 15:48
Экономика Азербайджана выросла на 0,7%
Бизнес 15:40
Узбекская и Белорусская товарно-сырьевые биржи организуют совместную торговлю
Бизнес 15:36
Освобождение Баку 100 лет назад - самая яркая страница азербайджано-турецкого братства - депутат
Политика 15:30
Неизвестные совершили нападение на посольство Ирана в Греции
Политика 15:19
В Билясуварском районе Азербайджана оштрафованы на крупную сумму браконьеры
Общество 15:17
МАГАТЭ и Россия подписали договор по транспортировке урана в Казахстан
Казахстан 15:08
Узбекистан поднялся на три позиции в списке стран по индексу человеческого развития
Бизнес 15:06
На юге Турции вспыхнул лесной пожар
Турция 15:03