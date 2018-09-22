Беларусь и Россия договорились выработать план взаимных поставок сельхозпродукции

22 сентября 2018 15:39 (UTC+04:00)

Беларусь и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Немало внимания уделили (на переговорах в Сочи 21 сентября. - Прим. БЕЛТА) вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное", - заявил Президент.

Соответствующие балансы будут подписаны либо на уровне министров, либо вице-премьеров, курирующих данное направление. "Надо сказать, что наши вице-премьеры уже две дорожные карты разработали по решению этих проблем. Но до вчерашнего дня, да и до сегодняшнего, эти проблемы в полном объеме так и не были разрешены", - заметил белорусский лидер.

"Мною был поставлен вопрос, притом жестко, уже во втором заседании в широком составе о том, что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось - закрыли предприятие. И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок", - сказал Александр Лукашенко.

"Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена", - резюмировал глава государства.

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