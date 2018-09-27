В конференции ОБСЕ в Минске примут участие делегаты более чем 40 стран

27 сентября 2018 14:48 (UTC+04:00)

Свыше 160 делегатов из более чем 40 стран примут участие в международной конференции высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", которая пройдет в Минске 9-10 октября. Об этом сообщил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает в четверг БЕЛТА.

Это будут представители внешнеполитических ведомств, министры обороны и внутренних дел, специальных служб, парламентов и дипломатического корпуса. Ожидается, что в конференции примут участие генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, руководители профильных структур ООН, Интерпола, Совета Европы, СНГ, ОДКБ и ШОС.

На форуме будут обсуждаться имплементация нормативно-правовой базы ОБСЕ для борьбы с терроризмом в цифровую эпоху, значение государственно-частного партнерства при борьбе с терроризмом в онлайн-сегменте, защита важнейших объектов инфраструктуры от террористических атак, исходящих из киберпространства.

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