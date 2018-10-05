Беларусь в 2020 году намерена увеличить доходы от экспорта туруслуг

5 октября 2018 16:57 (UTC+04:00)

Беларусь в 2020 году намерена увеличить доходы от экспорта туруслуг до 250 миллионов долларов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 октября 2018 года №709, которое вносит изменения в госпрограмму "Беларусь гостеприимная" до 2020 года, сообщает в пятницу БЕЛТА.

Сводный целевой показатель по экспорту увеличен в 2018 году до 208 миллионов долларов, в 2019 году - до 240 миллионов долларов, в 2020 году - до 250 миллионов долларов. Ранее они были утверждены на уровне 163,9 миллиона долларов, 171,8 миллиона долларов и 180,9 миллиона долларов соответственно.

Как сообщалось, Беларусь в январе-июле 2018 года увеличила экспорт туристических услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5 процента до 126,1 миллиона долларов. Минспорт и туроператоры прогнозируют, что по итогам 2018 года рынок туристических услуг покажет рост по сравнению с 2016 и 2017 годами. Такой прогноз делается с учетом работы по либерализации визового режима, расширению границ безвизовых зон Гродненской и Брестской областей, а также активизации маркетинговых мероприятий.

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