Около 100 белорусских военных примут участие в учении ОДКБ

Белорусские военнослужащие примут участие в совместном командно-штабном учении с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2018". Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает в субботу БЕЛТА.



Сегодня белорусские военные направились в Кыргызстан, где 8-13 октября на базе учебного центра "Эдельвейс" и пройдет учение. "От белорусской стороны в нем примут участие оперативная группа Минобороны и офицеры, определенные в состав командования КСОР. Также в тренировке поучаствует подразделение от 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных Сил и назначенные от Вооруженных Сил Беларуси в состав КСОР ОДКБ военнослужащие. Всего - около 100 человек", - рассказали в Минобороны.

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