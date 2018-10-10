Беларусь и Молдову свяжет прямой авиарейс

Пять дней в неделю с конца октября начнут совершать регулярные рейсы в столицу Молдовы пассажирские лайнеры авиакомпании "Белавиа". Об этом в среду сообщают белорусские СМИ.

По ее данным, с 10 октября уже открыта продажа билетов на маршрут Минск-Кишинев-Минск, а первый рейс из белорусской столицы намечен на 30 октября 2018 года. Вылеты из Минска, судя по расписанию, - в 13:00 по вторникам, четвергам и воскресеньям, а по понедельникам и пятницам - в 08:00.

Из молдавской столицы самолеты будут вылетать в 14:05 (по вторникам, четвергам и воскресеньям) и в 09:05 по понедельникам и пятницам, а прибывать в Национальный аэропорт Минск в 16:30 и 11:30 соответственно. Кстати, время в пути займет около полутора часов.

Также планируется, что полеты будут осуществляться на самолетах типа Embraer 175, вместимостью до 64 пассажиров эконом-класса и 12 - бизнес-класса.

"Как известно, Беларусь входит в десятку экономических партнеров Молдовы, поэтому мы надеемся, что открытие прямого рейса позволит укрепить бизнес-связи организаций двух стран, а также продолжать наращивать транзитные потоки и формировать узловой хаб на базе Национального аэропорта Минск", - сказал генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Кишинев стал 51 регулярным направлением авиакомпании, а Молдова - 28 страной в географии полетов белорусского перевозчика.

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