Беларусь и Венгрия намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество

17 октября 2018 09:34 (UTC+04:00)

Беларусь и Венгрия заинтересованы в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом заявлялось на встрече министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого и Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Беларуси Жолта Чуторы. Об этом в среду сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство экономики.

Стороны обсудили состояние и перспективные направления для развития взаимодействия в различных сферах, таких как фармацевтика, энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, туризм, а также IT-сектор.

"Участники встречи подтвердили обоюдный интерес в интенсификации и расширении взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Венгрии", - отметили в Минэкономики.

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